На полях сессии Совета ООН по правам человека в Женеве министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, стороны высоко оценили тесное сотрудничество Армении с ООН, в частности с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека. Арарат Мирзоян отметил, что этот год символичен: отмечается 30-летие вступления Армении в ООН. В этой связи глава МИД подчеркнул, что Армения зарекомендовала себя как ответственный и надежный партнер международного сообщества и последовательно способствует продвижению многосторонности, защите и продвижению прав человека и основных свобод в мире.

Представляя ситуацию, сложившуюся в результате развязанной вооруженными силами Азербайджана против Арцаха 44-дневной войны, Арарат Мирзоян подчеркнул важность беспрепятственного участия международных организаций для полного урегулирования гуманитарных вопросов в Нагорном Карабахе, в том числе выполнения гуманитарных миссий со стороны Верховный комиссар ООН.

Коснувшись агрессии Азербайджана против Арцаха и его народа, министр Мирзоян подчеркнул, что она сопровождалась грубыми нарушениями прав человека и международного гуманитарного права, в том числе военными преступлениями и преступлениями против человечности, подробно задокументированными и представленными международным правоохранительным организациям.

Министр Мирзоян подчеркнул, что в Азербайджане до сих пор незаконно удерживаются армянские военнопленные и гражданские лица, а официальный Баку отказывается их освобождать и возвращать, грубо нарушая международное право. Также было обращено внимание на заранее спланированные акты вандализма и уничтожения армянского культурного наследия на территориях, перешедших под контроль вооруженных сил Азербайджана в результате войны против Нагорного Карабаха.

Стороны также подробно обменялись мнениями о проводимых в Армении реформах и достижениях, достигнутых в их рамках, в частности, в сферах укрепления демократии, продвижения прав человека и верховенства закона, а также судебной системы и борьбы с против коррупции. Собеседники высоко оценили скоординированное взаимодействие с международными структурами в этом процессе.

Комиссар ООН по правам человека подчеркнула важность лидерства Армении в продвижении повестки предотвращения геноцидов и преступлений против человечества.