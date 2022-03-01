Эксперты утверждают, что действия азербайджанцев, направленные против армян, массовые убийства, совершенные в Азербайджанской ССР, следует считать геноцидом. В этом вопросе были единодушны участники конференция-обсуждения, посвященной Дню памяти жертв массовых убийств в Азербайджанская ССР и защиты прав депортированных армян.

Мероприятие с участием представителей академических кругов было организовано по инициативе председателя постоянной комиссии НС по защите прав человека и связям с общественностью Тагуи Товмасян.

«34 года назад, в эти дни, мирное армянское население подверглось массовому насилию, убийствам, пыткам, увечьям и поджогам со стороны азербайджанских вооруженных бандформирований. Почему убивали армян? За то, что они армяне. Их убивали, потому что эти люди хотели жить свободно и достойно на своей родине.

На самом деле трудно представить, сколько ненависти и злобы посеяли азербайджанские власти среди азербайджанцев, сколько было призывов к насилию в отношении армян, что сотни сумгаитских азербайджанцев совершили такие жестокие, бесчеловечные действия.

Азербайджанские громилы, вооруженные металлическими прутьями, топорами, молотками и самодельными взрывными устройствами, разделившись на десятки банд, нападали на заранее намеченные армянские дома, убивали людей в их домах, а в некоторых случаях и на улицах, публично издеваясь над ними», – сказала Тагуи Товмасян в своем выступлении.

Она подчеркнула, что непрерывные и последовательные действия Азербайджана против армянского населения являются частью поощряемой на государственном уровне политики геноцида, в преступных целях которой Азербайджан развязал открытую агрессию против Нагорного Карабаха в 1991 году.

Директор Института истории Национальной Академии наук, доктор исторических наук, академик Ашот Мелконян подчеркнул необходимость периодического напоминания международному сообществу об этой трагедии.

«Политическая оценка, которая была дана до сих пор, окончательно не оформлена как геноцид. Я думаю, что это одна из наших ошибок. Национальное Собрание Армении обязательно должно обратиться к этому, дать четкое определение, что это полная цепь той самой геноцидной политики, которая началась 6 февраля 1905 года, когда в Баку произошли армянские погромы», – сказал Мелконян.

Он считает, что подобным определением, представлением полной цепи всего произошедшего, всех действий азербайджанцев следует осудить действия азербайджанцев и квалифицировать их как геноцид.