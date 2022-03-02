Большими темпами продвигается строительство Армяно-американского музея в центре Глендейла, штат Калифорния, США. Ведется строительство паркинга, после чего начнется возведение двухэтажного корпуса.

В беседе с «Арменпресс» председатель Армяно-американского музея Перч Карапетян отметил, что параллельно со строительными работами начинается и процесс приобретения экспонатов. В этом направлении планируется большая работа.

«Сейчас мы занимаемся вопросами экспонатов. В ближайшие дни мы свяжемся с музеями Армении, частными лицами, всеми теми кругами и людьми, которые имеют коллекции, экспонаты и смогут нам помочь. Могу отметить, что уже есть большой резонанс. Есть довольно много людей, которые имеют экспонаты и изъявили желание передать их нам», – сообщил Перч Карапетян.

В целом понятно, какие разделы и направления будут в музее. Перч Карапетян отметил, что он будет достаточно обширным, представит историю, культуру армян, успехи армян в разных сферах, в том числе и армян диаспоры.

«В музее должна быть основная экспозиция, посвященная истории, культуре и диаспоре армянского народа. Мы представим, что было до Геноцида армян и что было после него. Отдельной составляющей будут армяне диаспоры. Будут представлены и армяне Америки. Мы расскажем об успехах и инвестициях армян в разных сферах США», – сказал Перч Карапетян.

На первом этаже, который будет достаточно просторным, будут проводиться танцевальные мероприятия, театрализованные представления, презентации книг, курсы армянского языка. Молодежь и дети будут иметь возможность участвовать в различных курсах, проводимых в музее, в том числе обучаться армянскому языку.

Отдельной составляющей в музее будет армянская кухня. Перч Карапетян подчеркнул, что в рамках различных мероприятий можно будет представить богатый ассортимент армянской кухни.

«Основной акцент будет сделан на армянскую культуру и историю, но мы планируем знакомить и с другими народами, проживающими в Калифорнии. Армяно-американский музей станет центром, представляющим армянскую идентичность, прочным звеном культурного сотрудничества. Местом, где иностранцы смогут обобщать свои представления об Армении и местных армянах, молодежь будет приобщаться к истории и культуре своей Родины и не забывать их», – сказал Перч Карапетян, добавив, что Армяно-американский музей будет связующим звеном между армянской молодежью США и Армении. «Мы нация, которая строит, имеет богатую развитую культуру, нам есть что сказать».

Полная программа музейных отделов, направлений и экспонатов конкретнее будет представлена к концу этого года. Музей откроет свои двери летом 2024 года.

Анна Гзирян