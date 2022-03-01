В повестку пленарных заседаний Национального Собрания на этой неделе включены два важных пункта – избрание пятого Президента Республики и главы Аудиторской палаты страны.

Вчера во второй половине дня парламент приступил к обсуждению кандидатуры главного аудитора страны. Правящая партия «Гражданский договор» видит на этом посту Атома Джанджугазяна.

Выпускник Ереванского политехнического института им. К. Маркса, Джанджугазян затем окончил Магистратуру Высшей школы Государственного инженерного университета Армении. В разные годы работал в Государственном комитете по планированию государственной службы, Департаменте информационных систем Министерства экономики, министерствах финансов и экономики, был главным казначеем республики, министром финансов Армении. Кандидат технических наук.

За добросовестную службу в системе государственного управления удостоился Сертификата признания премьер-министра (2003), медали Анания Ширакаци (2007) и медали Второго ранга (2015, за службу Родине).

Господин Джанджугазян не состоял в рядах какой-либо политической силы, однако на ответственных постах работал со всеми властями независимой Армении. Обладает колоссальным опытом государственного управления, можно сказать, стоял у истоков формирования государственных экономических институтов. Долгие годы активно участвовал в составлении Государственного бюджета Армении, ныне же вступает в должность главного контролера за эффективностью расходования бюджетных средств.

Его богатый профессиональный опыт, вся трудовая биография свидетельствует, что он в полной мере соответствует посту руководителя этой важной структуры, отметил в своем выступлении председатель постоянной комиссии НС Армении по финансово-бюджетным вопросам Геворг Папоян.

Сам господин Джанджугазян представил свое видение становления государственных институтов, и в частности Аудиторской палаты. Напомним, что согласно Конституции Армении Аудиторская палата является независимым государственным органом, который осуществляет аудит в сфере общественных финансов и общественной собственности в отношении законности и эффективности использования средств государственного бюджета и общинных бюджетов, полученных займов и кредитов, государственной и общинной собственности. Аудиторская палата имеет право на проведение проверок у юридических лиц только в установленных законом случаях. Палата ежегодно представляет доклад о своей деятельности в Национальное Собрание.

Палата состоит из семи членов, которых избирает законодательный орган как минимум тремя пятыми голосов от общего числа депутатов сроком на шесть лет.

В ходе обсуждения кандидатуры господина Джанджугазяна на пост председателя Аудиторской палаты Армении прозвучали противоречивые мнения, впрочем, не имеющие отношения ни к его личности, ни к профессиональным качествам. Естественно, парламентское большинство хвалило, как могло, своего кандидата.

Представители же оппозиции постоянно напоминали, что господин Джанджугазян также является в прошлом чиновником весьма высокого ранга, акцентируя, что молодое правительство не признает «бывших».

Парламентское большинство, впрочем, обладает достаточным числом голосов, чтобы провести своего кандидата.

Вчера, в начале очередного заседания, депутаты НС минутой молчания почтили память жертв событий 1 марта.

Вице-спикер НС, исполняющий обязанности председателя парламента Акоп Аршакян напомнил: «Сегодня 1 марта, 14 лет назад в результате событий в центре Еревана погибли 10 граждан Армении – 8 гражданских лиц и 2 полицейских». И предложил почтить память жертв событий 1 марта 2008 года минутой молчания.