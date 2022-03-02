Министр промышленности, месторождений и торговли Исламской Республики Иран Реза Фатеми Амин 3 марта посетит Ереван, чтобы обсудить расширение торговых отношений между двумя странами.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Агентство «Mehrnews».

В связи с этим, в Армению для участия во встрече, посвященной торговым и инвестиционным возможностям, прибыла делегация иранских бизнесменов. В составе делегации компании, работающие в сфере производства продуктов питания, мебели, промышленного оборудования и здравоохранения.