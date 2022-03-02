Проблемы граждан Армении, которые в настоящее время находятся в Украине или в приграничных городах Украины, разные, и, соответственно, Армения дает им разные решения через посольство и дипломатов.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в НС сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Секретарь фракции «Армения» Арцвик Минасян поинтересовался, какие конкретные шаги предпринимаются для обеспечения возвращения соотечественников из Украины в Армению.

«В свете боевых действий на Украине, конечно, многие наши соотечественники намерены и пытаются покинуть зону боевых действий. При этом, под «соотечественниками» мы подразумеваем и граждан Республики Армения, и граждан других стран [армянского происхождения]. Что мы делаем? До сегодняшнего дня наше посольство в Киеве продолжало работать всем своим штатом, и это одно из редких посольств, которое продолжало оставаться, работать и приносить пользу гражданам», – сказал Мирзоян.

По словам министра, в посольство поступило около 1500 звонков. При таком большом количестве, по его словам, конечно будут случаи, когда граждане пытались связаться, но не получилось. Для этого в министерстве иностранных дел Армении создана горячая линия, а также можно связаться по электронной почте или телефону. Если не получается связаться, то сотрудники перезванивают этим гражданам и предоставляют консультацию.

«Также мы вели переговоры и договаривались со всеми странами, граничащими с Украиной с запада – Польшей, Словакией, Румынией, даже Венгрией. Наши дипломатические отношения с Венгрией приостановлены, но, надо отдать им должное, они делают все, чтобы поддерживать.

Там, где у нас есть посольства, посланы дипломаты из столицы в несколько городов на границе с Украиной, а там, где у нас нет посольств, например Венгрия, Молдавия, направлен отдельный дипломат. Все эти дипломаты имеют задачу максимально поддерживать граждан Армении, наших соотечественников, пересекающих границу, организовывать их возвращение в Армению, давать консультации», – сказал Мирзоян.

Депутат поинтересовался тем, какая помощь оказывается: только в виде консультации или материальная тоже.

Министр иностранных дел ответил, что проблемы были разные. «Есть граждане, которые не смогли взять документы или по каким-то другим причинам не имеют документов, удостоверяющих личность. Есть граждане, которым мы помогли с вопросами переезда.

Проблемы разные, и решения разные. У нас в Украине несколько сотен тысяч соотечественников, и если предположить, что все захотят вернуться, то перевозка всех их в Армению на данный момент будет затруднительным делом, но проблемы разные, и, соответственно, решения разные», – сказал министр иностранных дел.