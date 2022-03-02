Вице-премьер Армении Мгер Григорян уверяет, что определенная девальвация национальной валюты является эмоциональным явлением, в ней нет ничего принципиального, никаких макроизменений не произошло.

Как сообщает Арменпресс, об этом Григорян сказал в ходе правительственного часа в НС, касаясь вопроса депутата Тадевоса Аветисяна.

Депутат рассказал о новых инфляционных давления и поинтересовался, какие социальные программы разрабатываются на фоне новых инфляционных давлений.

«Да, конечно, в мире сложилась ситуация, в том числе инфляционная, поэтому я думаю, что с дополнительными целевыми мероприятиями у нас будут проблемы. И этот вопрос стоит на повестке дня, он обсуждается. И по ситуации будут приняты меры», – сказал Мгер Григорян.

Коснувшись мнения депутата о повышении тарифа на газ с апреля, вице-премьер напомнил, что с 1 апреля тариф на газ будет скорректирован путем расчета калорийности. «Это означает, что при прочих равных условиях, в реальности, в случае потребления одного и того же количества, сумма, подлежащая уплате, не изменится.

Если на нашей границе цена была 165 долларов, то в Европе сегодня цена 1400 долларов, если не ошибаюсь. В этом смысле, я думаю, давление будет сбалансированным. Но, естественно, в случае относительных координат этой ситуации, мы поймем, где необходимо оказать дополнительную целевую поддержку и будем ее оказывать. Думаю, резервного фонда бюджета достаточно для финансирования таких мероприятий», – сказал вице-премьер.

Депутат поинтересовался, ведутся ли разговоры об отдельных программах помощи возвращающимся из Украины соотечественникам.

«Что касается наших соотечественников, то я не думаю, что есть случаи, когда Армения сегодня не сможет организовать и обеспечить переезд или перевод в соответствии с требованиями наших соотечественников. Однозначно, этот вопрос стоит у нас на повестке дня, он обсуждается в этой ситуации», — сказал вице-премьер.

Касаясь мысли депутата, касающейся девальвации валюты, Григорян сказал: «Это эмоциональный феномен, в нем нет ничего фундаментального. Будьте уверены, что это так. Макроизменений, которые могли привести к девальвации, не произошло», – заключил вице-премьер.