В правительственного часа в Национальном Собрании Армении обстановка накалилась, представители оппозиции покинули зал, и правительственный час завершился.

Как сообщает Арменпресс, хотя вопрос оппозиционного депутата касался русско-украинского конфликта, она отметила, что власти Армении “сдали 75% Арцаха”.

На вопрос жестко ответил премьер-министр Пашинян. А оппозиционный депутат экс-министр обороны Сейран Оганян с места сделал замечание: “Это [захват Азербайджаном территории Арцаха – ред.] произошло при Вашем правительстве”.

Премьер ответил и на эту реплику, после чего и.о. спикера призвал депутатов с мест не высказваться. Затем оппозиционные депутаты начали выкрикивать с мест разные реплики.

И.о. спикера дал предупреждения двум депутатам, еще двоих депутатов он попросил выйти из зала, после чего зал покинули все оппозиционные депутаты.