Полномочий президента достаточно, чтобы он полноценно выступал главой государства. Об этом заявил кандидат в Президенты Республики Армения от правящего большинства – партии «Гражданский договор», – Ваагн Хачатурян в ходе стартовавшего в среду обсуждения его кандидатуры на высокий государственный пост.

«Считаю важным отметить, что полномочия не имеют никакого значения, если человек стремится работать. Конституцией предусмотрены полноценные полномочия, дающие возможность становления института Президента. Тут просто есть другая проблема – нужно уметь ценить то обстоятельство, что мы живем в Республике Армения, где функционирует парламентская система правления, и роль парламента преобладает в вопросе принятия решений государственного управления. Однако это не означает, что Президенту тут делать нечего», – сказал господин Хачатурян, добавив, что никаких ограничений нет относительно того, что глава государства не должен заниматься законотворчеством, ибо, в конечном счете, именно он утверждает принятые парламентом законы.

ОТМЕТИВ, что на Президента возложена важная миссия – создание в стране атмосферы сплоченности, – господин Хачатурян заявил, что Президент обязан общаться с политическими силами, общественными организациями, различными объединениями. По его убеждению, это обязанность Президента, особенно в сегодняшних условиях, когда мы стоим перед большими трудностями.

Кандидат на высший пост в государстве должен сознавать, Президентом какой страны хочет стать – такова сегодня реальность политики управления, убежден Хачатурян, равно как и в том, что по действующей Конституции полномочия Президента достаточны.

Господин Хачатурян ответил на многочисленные вопросы народных избранников. Первый же из них касался возвращения армянских военнопленных из азербайджанского плена.

ПРЕЗИДЕНТ имеет возможность присутствовать на международных площадках, встречаться с главами других государств, и обязан поднимать вопрос пленных. Таково убеждение Ваагна Хачатуряна – он придерживается мнения, что подобные вопросы должны решаться в ходе переговоров. Однако наряду с усилиями правительства, Президенту республики тут тоже есть что делать, Президент просто обязан озвучивать этот вопрос

Мы должны стремиться к достижению стабильности в регионе – таково мнение Ваагна Хачатуряна. По его словам, Армения достигнет экономических успехов, успехов в социальной жизни лишь тогда, когда заработают системы безопасности и когда общество почувствует, что наши границы защищены. В этой связи он заметил, что Армения не должна оставаться в одиночестве, и 44-дневная война это доказала. Перед Арменией стоят новые вызовы, Армения нуждается в новых отношениях со стратегическим партнером.

ОТВЕЧАЯ на вопрос одного из парламентариев о ситуации в регионе, повестке мира, господин Хачатурян отметил, что в регионе должны открыться коммуникации, проведена делимитации и демаркация границ с Азербайджаном, должны воцариться мир, налажены отношения с Турцией. По словам господина Хачатуряна, иначе развитие Армении он не представляет. Иного пути – помимо налаживания добрососедских отношений с соседями, – просто не существует.

«Внешняя политика – сфера ответственности правительства, но и у Президента тут есть дела. Нужно открыть границы и сотрудничать со всеми», – сказал он.

Господин Хачатурян несколько раз акцентировал: несмотря на то, что кандидатура его выдвинута парламентским большинством (в голосовании участвовала только фракция «Гражданский договор» – оппозиция бойкотировала обсуждение кандидатуры на пост Президента страны), в случае избрания он постарается встретиться с парламентской оппозицией и другими силами, превратить институт Президента в платформу диалога.

КСТАТИ, бойкот оппозиции весьма болезненно восприняло парламентское большинство. Напомним – оппозиция заявила, что бойкотирует заседание, дабы не легимитировать процедуру избрания пятого Президента Республики Армения.

В истории армянского парламентаризма есть немало случаев, когда оппозиция бойкотировала заседания, и длилось это не только месяцы – целый созыв. Но тогда не было выборов Президента. Просто тогда глава государства избирался всенародным голосованием. Так что на этот раз в Армении создается прецедент – главу государства избирает только политическое большинство.

Что касается парламентского большинства, то оно придерживается мнения, что кандидат в Президенты – человек с государственным мышлением, и его выбор правильный. Некоторые из выступавших придерживаются мнения, что Президент должен решать проблемы, а не создавать их, что они непременно будут сотрудничать с новоизбранным главой государства, возможности чего были прежде лишены. Подобные высказывания можно воспринять как оценку деятельности четвертого Президента Армена Саркисяна…

Ваагн Хачатурян – выпускник Ереванского института народного хозяйства, служил в Советской армии, работал экономистом в ПО «Разданмаш», заместителем генерального директора госпредприятия «Марс». Был мэром Еревана, советником первого Президента Армении Левона Тер-Петросяна. Депутат парламента Армении (1996-1999 гг.). После парламентских выборов 20 июня 2021 года занял пост министра высокотехнологической промышленности. Кандидат экономических наук, занимался преподавательской деятельностью.

Согласно Конституции РА, если Президент республики не избирается в первом туре, то проводится второй тур выборов, в котором могут принять участие все кандидаты, принявшие участие в первом туре. Во втором туре Президентом Республики избирается кандидат, который получил не меньше трех пятых голосов от общего числа депутатов.

Как видим, в этом случае требуется меньшее число голосов, чем в первом туре, где необходим 81 голос, которых у парламентского большинства просто нет.

По результатам закрытого голосования единственный кандидат в Президенты РА Ваагн Хачатурян в первом туре не был избран. За него проголосовали 69 депутатов.

Проще говоря, в первом туре Ваагн Хачатурян избран не был.

Оппозиционные фракции «Айстан» и «Честь имею» не принимали участия в обсуждении и в голосовании кандидатуры президента.

Сразу после оглашения итогов голосования первого тура выборов главы государства парламент приступил к обсуждению во втором туре.

Поскольку в первом туре Президент избран не был, лидер фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян вновь представил выдвижение от имени фракции – и вновь кандидатуру Ваагна Хачатуряна.

По итогам голосования второго тура за Ваагна Хачатуряна проголосовали 71 депутат – ровно таким количеством мандатов обладает парламентское большинство.

Таким образом, избран пятый Президент Армении.