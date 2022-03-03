Премьер-министр Никол Пашинян по случаю Национального праздника страны направил премьер-министру Республики Болгария Кириллу Петкову поздравительное послание.

Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

«Ваше Превосходительство!

От имени Правительства Республики Армения и от себя лично Поздравляю Вас и дружественный народ Болгарии с Национальным праздником Республики Болгария – Днем освобождения.

С удовлетворением хочу констатировать, что отношения между нашими странами, основанные на взаимном доверии и исторических традициях, 30-летие установления которых мы отмечаем в этом году, неуклонно развиваются.

Уверен, что мы приложим все усилия для укрепления нашего сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес, во благо армянского и болгарского народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Болгарии – мира и прогресса», – говорится в послании премьер-министра Армении.