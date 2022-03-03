3 марта президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил Ваагну Хачатуряну поздравительное послание в связи с его избранием на пост президента Республики Армения.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Арцаха, в послании, в частности, говорится:

«Многоуважаемый господин Хачатурян!

От имени народа, властей Арцаха и от себя лично сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Республики Армения.

Пусть Ваш богатый опыт, знания и способности будут способствовать успешной и эффективной реализации Ваших обязанностей на этой высокой и ответственной должности, постоянно укрепляя армянскую государственность и ведя армянский народ к надежному и светлому будущему.

Мы уверены, что в Вашей деятельности в числе прочих вопросов особое место займут вопросы, касающиеся укрепления триединства Армения-Арцах-Диаспора, усиления Республики Арцах и защиты прав и интересов арцахцев.

Вновь поздравляю Вас, многоуважаемый господин Президент, и желаю Вам крепкого здоровья, успехов и всех благ!».