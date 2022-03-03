Начинаются полевые работы на армянском участке железной дороги участке железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Орадиз, в частности в Мегринском районе.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, коснувшись представленного проекта, по которому Министерству территориального управления и инфраструктур Армении должны быть выделены средства. На участке Ерасх-Мегри протяженностью в 43 км до технического задания проекта планируется провести подготовительные работы.

«Это очень важное событие. Хотелось бы надеяться, что параллельно мы де-юре закрепим договоренности, достигнутые в ходе трехсторонних встреч в Сочи в Брюсселе в 2021 году», – сказал премьер-министр.

Министр территориального управления и инфраструктуры Армении Гнел Саносян отметил, что по результатам анализа этого участка будут определены критерии, по которым будут заказаны проектные работы и будут выполнены технические задания.

«Будет изучен ряд вопросов: тоннели, станции, оросительные трубопроводы и т.д. Мы отправляем туда профессиональную команду для проведения этих исследований. Хочу с радостью отметить, что в составе группы ученые из Национального университета архитектуры и строительства Армении. С группой будут работать наши партнеры Южно-Кавказской железной дороги», – сказал Гнел Саносян.

Советник премьер-министра Арташес Туманян сообщил, что профессиональная группа в составе 9 человек утром 4 марта отправится в Мегри.

Премьер-министр Никол Пашинян добавил, что все это рассматривается в рамках проекта «Армянский перекресток» и очень важно, что ведутся работы по строительству автомагистралей, возможных маршрутов, в том числе и новых автомагистралей.