Дорожный департамент сообщает, что по состоянию на 09:00 4 марта перевал Варденяц из-за сильной метели и отсутствия видимости закрыт для всех видов транспортных средств.

Как передает «Арменпресс», в Баграмяне, Талине, Ани, Артике, Ашоцке, Апаране, Арагаце, Спитаке, Ванадзоре, Степанаване, Абовяне, Раздане, Севане, Дилижане, Чамбараке, Гаваре и в Мартуни идет снег. На автодорогах Мегри и Сисиана – метель.

Из-за метели и низкой видимости труднопроходимы участки дорог Артик-Алагяз и Гагарин-Цовагюх.

На автодорогах Вардениса и Вайка – местами гололедица.

Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.

Остальные автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

Во избежание несчастных случаев, ДТП и блокирований водителям рекомендуется ездить лишь на автомобилях, снабженных зимними шинами.