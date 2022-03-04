Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Альфред Кочарян, недавно возложивший на себя эти обязанности, уверяет, что министерство разработало амбициозные и перспективные программы по сохранению, восстановлению и популяризации культурных богатства страны.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» Кочарян сообщил, что в 2022 году намечена реставрация ряда памятников истории и культуры, будут организованы знаменательные мероприятия в Ереване и в регионах Армении, с 10 по 28 марта Армения в Объединенных Арабских Эмиратах примет участие в фестивале «Дни наследия Шарджи».

По его словам, Армения на фестивале в Шардже займет центральное место. «В нашем павильоне будут представлены вся наша культура и история. Будут выступления ансамблей, они пока обсуждаются, не будем раскрывать скобки. Мы сделали все возможное, чтобы произвести впечатление на посетителей нашего павильона», – рассказал Кочарян, добавив, что в составе армянской делегации директор Музея истории Армении Давид Погосян, который подпишет Меморандум о сотрудничестве с Институтом наследия Шарджи.

В целях содействия развитию туризма в Армении, активизации культурной жизни и в других городах помимо Еревана, при содействии Министерства ОНКС Армении, по инициативе Музея народного творчества им. О. Шарамбеяна в Гюмри будет организована выставка «Гюмри – город мастеров». Заместитель министра считает, что при должном освещении события оно приведет в Гюмри много туристов.

Коснувшись состояния здания дилижанского филиала Музея народного творчества им. О. Шарамбеяна, Кочарян отметил, что оно в плохом состоянии, его нужно укрепить, отремонтировать и реставрировать. По словам замминистра, они планируют и эту реконструкцию. В ближайшие 2 – 3 года музей будет отремонтирован, в течение нескольких лет он полностью будет восстановлен.

Альфред Кочарян считает восстановление памятников истории и культуры одной из первостепенных и важных задач министерства. Он напомнил, что в 2022 году из госбюджета на реставрацию памятников будет выделено 108 млн драмов, и не исключил, что сумма увеличится на 128 млн драмов, что зависит от реализации программ. «Будут продолжены раскопки и сотрудничество государство – частные предприниматели. Хорошим примером такого сотрудничества является реставрация церкви Аствацинкал в Арагацотнской области. В 2022 году начнутся реставрационные работы церкви Солаки Майраванк в Котайкской области и в Талине Арагацотнской области церкви Катогике, которые будут осуществляться в сотрудничестве государства с частным сектором», – представил Кочарян.

В течение года будет отремонтирована крыша монастырского комплекса Санаин, будут продолжены работы по благоустройству территорий церкви Сурб Аствацацин Гошаванка и монастыря Кобайри.

Альфред Кочарян считает, что необходимо привлечение внимания общественности к вопросу сохранения памятников. Семья и школа могут сыграть большую роль в этом. «Нужно напоминать людям, что памятники – часть их родины, их надо любить, оберегать и не портить. С этой целью подведомственные министерству ГНКО и другие структуры реализуют различные образовательные программы», – заключил Альфред Кочарян.

Анжела Амбарцумян