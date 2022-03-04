По состоянию на 11:00 4 марта в Армении всего подтверждено 421 008 случаев заражения COVID-19, 404 993 заболевших вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 516 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 5 875 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 3 847 тестов. Подтвержден 251 случай заболевания COVID-19, 836 заболевших вылечились, есть 11 летальных исходов.

Всего проведено 2 909 913 тестирований.