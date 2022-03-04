В Армении будет запрещена реклама игр с выигрышем, интернет игр с выигрышем, казино, игорных залов, тотализаторов или их организаторов, за исключением ограниченного числа мест.

Как передает «Арменпресс», законопроект О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «О рекламе» был принят во втором чтении и полностью, получив 63 голоса «за» при 24 воздержавшихся.

Заместитель министра финансов Армен Айрапетян напомнил, что ограничения на рекламу интернет игр с выигрышем возвращаются к ограничениям до 2020 года. То есть, их реклама будет разрешена только в четырех местах – на пограничных пропускных пунктах, в гостиницах с 4 и более звездами, на входе и внутри офисов данных компаний, а также на их сайтах.

В результате дополнения, внесенного в ходе обсуждения в первом и втором чтениях, ограничение распространилось и на карточные лотереи.Депутат от фракции «Гражданский договор» Цовинар Варданян напомнила, что это один из обещанных шагов по борьбе с игорным бизнесом. Будут и другие.