Четвертый президент Республики Армения Армен Саркисян поздравил Ваагна Хачатряна с избранием на пост президента Республики. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении, распространенном Офисом 4-го президента Армении.

«Уважаемый господин Хачатурян!

Поздравляю с избранием на высокий и ответственный пост Президента Республики!

Вы вступаете на должность Президента Республики в чрезвычайно сложный и ответственный для нашей страны и народа период, когда есть множество требующих срочного решения внутренних и внешних проблем.

Вместе с поздравлением, хочу пожелать Вам здоровья, которое является одним из важнейших предусловий, чтобы суметь успешно и непоколебимо защищать и продвигать интересы нашей страны, достойно служить армянскому государству и народу.

Придавая важность безопасному и благополучному будущему нашей Родины и нашего народа, готов содействовать Вам в Вашей деятельности, использовать свои возможности, опыт, связи и потенциал во благо сильной и стабильной государственности.

Удачи Вам и всех благ», – говорится в поздравлении Армена Саркисяна.