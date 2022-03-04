Национальное Собрание Армении ратифицировало «Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в области музейного дела».

Как сообщает Арменпресс, законопроект о ратификации соглашения был принят парламентом единогласно 89 голосами «за».

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Альфред Кочарян сообщил, что соглашение было подписано 31 мая 2019 года вице-премьером Армении Мгером Григоряном. Он был подписан между правительствами Республики Армения (с особым мнением), Азербайджана (с оговорками), Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

«Ратификация соглашения обусловлена необходимостью дальнейшего развития сотрудничества в области культуры и музеев с государствами-участниками СНГ. Соглашение облегчит организацию совместных научных программ музеев, а также гарантирует сохранность, своевременный возврат и неприкосновенность музейных предметов, направляемых в музей в рамках выставочного обмена.

Поощряется также подготовка и реализация совместных выставочных проектов, посвященных истории и культурному искусству, а также обмен опытом, проведение семинаров и круглых столов между сотрудниками», – сказал Кочарян.

По его словам, ратификация соглашения создаст новые перспективные возможности для развития и расширения сотрудничества с государствами-участниками СНГ через совместные инициативы. «Была оговорка со стороны Азербайджана, было особое мнение со стороны Армении. Этот закон не будет применяться Арменией к Азербайджану и наоборот, то есть он не будет применяться обеими сторонами до тех пор, пока не будет урегулирован нагорно-карабахский конфликт», – сказал замминистра.