4 марта состоялась дистанционная встреча министра иностранных дел Республики Арцах Давида Бабаяна с сопредседателем Группы Конгресса США по армянским вопросам конгрессменом США Фрэнком Паллоне.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, обсуждались вопросы, связанные с процессом урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, нынешней ситуацией в Арцахе, работами по устранению последствий войны, последними геополитическими развитиями.

Давид Бабаян подчеркнул, что агрессивная и экспансионистская политика Азербайджана и Турции, а также их тесные связи с международными террористическими организациями, являются серьезной угрозой для региональной и глобальной безопасности, и если вовремя не предпринять соответствующие меры, последствия будут плачевными.

Министр ИД выразил конгрессмену Паллоне признательность за постоянную поддержку Арцаха, за его вклад в признание Геноцида армян и борьбу с его отрицанием, содействие решению различных общеармянских вопросов.

Во встрече приняли участие Постоянный представитель Республики Арцах в США и Канаде Роберт Аветисян, другие должностные лица.