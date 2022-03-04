Руководитель группы дружбы Армения-Иран Национального Собрания Армении Геворг Папоян, члены группы Мариам Погосян, Нарек Бабаян, Гурген Мелконян, Анна Григорян, Кристине Варданян, Гегам Назарян 4 марта встретились с депутатами Меджлиса Ирана Сейедом Ахмадом Расулинежадом, Масумехом Пашаи и членом группы дружбы Иран-Армения парламента ИРИ Робертом Бегларяном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении,

Геворг Папоян высоко оценил дружественные отношения между двумя странами, история которых насчитывает много столетий. Касаясь недавней встречи с членами группы дружбы Иран-Армения парламента Ирана, глава группы дружбы отметил, что был обсужден ряд представляющих взаимный интерес политических, экономических, региональных, инфраструктурных и экологических вопросов.

Сейед Ахмад Расулинежад поблагодарил за теплый прием, отметив, что иранский народ с особым уважением относится к армянскому народу. По его словам, такие встречи и взаимные визиты способствуют дальнейшему углублению армяно-иранских дружественных отношений в различных сферах.

Были затронуты вопросы, связанные с дорогой Север-Юг, возможности расширения сотрудничества, а также экологические проблемы. Была подчеркнута важность развития экономических связей между двумя странами.