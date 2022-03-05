По состоянию на 11:00 часов 5 марта в Армении было подтверждено 421 226 случаев коронавируса, из которых 405 688 случаев выздоровления, 8528–со смертельным исходом.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 5384 пациента.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.

За сутки было проведено 3014 тестов, подтверждено 218 новых случаев коронавирусной болезни, выздоровели 695 граждан, зарегистрировано 12 случаев смерти.

Общее число тестирований достигло 2 млн 912 тысяч 92.