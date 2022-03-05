Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Украине Владимир Карапетян подробно рассказал о событиях, происходящих в Украине, и о работе, проделанной посольством.

В беседе с Арменпресс Владимир Карапетян заявил, что в настоящее время боевые действия продолжаются в разных уголках Украины, на севере, востоке и юге, в том числе на подступах к столице страны – Киеву.

Посол сообщил, что весь персонал посольства находится в постоянной, круглосуточной связи с гражданами Армении, оказывает консультативную помощь относительно путей и возможностей переезда из Украины в Армению, готовит и предоставляет для этого необходимые документы.

Как сейчас развиваются события в Украине?

В настоящее время бои продолжаются в различных частях северной, восточной и южной Украины, в том числе в окрестностяхКиева. 3 марта в Беларуси состоялся второй раунд российско-украинских переговоров, по итогам которых были достигнуты некоторые обнадеживающие договоренности, в частности, о гуманитарных коридорах для эвакуации мирных жителей и временного прекращения боевых действий на их объектах. Армения выразиласвою позицию по данному вопросу и возлагает большие надежды на возможность решения вопросов за столом переговоров

Мы знаем, что еще до начала боевых действий некоторые посольства в Киеве эвакуировали сначала членов семей дипломатов, потом самих дипломатов. Каковаполитика Армении в этом отношении?

Дипломатическая миссия РА в Украине была одним из уникальных посольств (в Киеве насчитывается 100 диппредставительств), которое с начала военных действий находилось в Киеве и полностью выполняло свои функции. Посольство также находилось в постоянном контакте с гражданами Республики Армения, армянами, имеющими гражданство других стран и местными властями.

В связи с ухудшением обстановки вокруг Киева, по соображениям безопасности, в связи с невозможностью работы в Киеве, решением министра иностранных дел РА, посоли дипломатический персонал с 4 марта были временно переведеныво Львов и работают там. В настоящее время во Львове открыто консульское учреждение для оказания помощи гражданам Армении. Завтра откроется консульский пункти в Ужгороде.

Что делает посольство, чтобы помочь гражданам Армении?

Весь персонал посольства находится в постоянной, круглосуточной связи с гражданами Республики Армения, оказывает консультативную помощь относительно путей и возможностей переезда из Украины в Армению, подготавливает и предоставляет для этого необходимые документы.

Посольство в рамках своих скромных возможностей вместе с армянской общиной Украины помогало людям, которые хотели покинуть свои дома и города. Необходимо учитывать одно важное обстоятельство. В Украине проживают сотни тысяч армян, большинство из них граждане Армении. Говорю это для того, чтобы вы могли себе представить режим, в котором работало посольство в Киеве: непрекращающиеся звонки (мы ответили на несколько тысяч звонков), десятки визитов граждан и просьб о помощи. Ни одно посольство, даже гораздо большее, чем наше, относительно небольшое, не имело такойнагрузки – учитывая размер нашей общины и количество заявок

И вся эта работа была проделана в состоянии войны – в условиях воздушной тревоги, звучащей 10-15 раз в сутки, взрывов, стрельбы, строгого комендантского часа. С первых дней войны двое дипломатов посольства ночевали в убежищах, укрываясь от взрывов и обстрелов вокруг, часто прямо из убежища общались с нашими соотечественниками, принимали звонки и давали советы.

И сегодня посольство продолжает свою работу в круглосуточном режиме, предоставляя как консультации, так и, в соответствующих случаях, сертификаты на возвращение РА тем гражданам, которые в настоящее время не имеют действующего армянского паспорта для пересечения границы Украины. Посольство по мере возможности также оказывает помощь гражданам Республики Армения, оказавшимся в различных трудных ситуациях.

Особо хочу отметить заботливое отношение руководства МИД к нашим соотечественникам, находящимся в сложной ситуации. Единственным направлением и целью всех инструкций и указаний, которые мы получаем в наши дни, являются наши граждане, средства оказания им должной помощи.

Вы знаететакже, что усилиями МИД РА, Польша, Словакия, Румыния, Молдова, Венгрияразрешили гражданам РА из Украины безвизовое пересечение сухопутных пограничныхпереходов. Кроме того, в приграничных районах Украины с указанными странамиработают армянские дипломаты, помогая нуждающимся в помощи нашим соотечественникам.

Пока в Украине есть граждане РА, есть ли поддержка и для армян- граждан Украины?

Точную цифру назвать нельзя, поскольку лишь незначительная часть этих граждан имеет консульскую регистрацию, поскольку это добровольно.

Что касается армян, являющихся гражданами Украины, то следует отметить, что значительную часть звонков мы получаем и от граждан Украины. Напомню заявление МИД РА о том, что Армения готова принять армян, прибывающих из Украины. Мы также готовы оказать необходимую помощь гражданам Украины, пересекающим границу с Арменией, независимо от их национальности.