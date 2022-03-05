Ситуация в украинской столице Киеве спокойная, но в пригородах напряженная.

Об этом в беседе с Арменпресс сказал проживающий в Киеве украинско-армянский политолог Марат Акопян. По его словам, сейчас проводится эвакуация жителей из-под Киева.

«Жителей переселяют из пригорода Киева в город. Они были уже неделю в театре военных действий. Вчера вышло большое количество людей. В целом условия в городе типичны для военной обстановки, а в некоторых даже хорошие. Скажу, что в городе есть все необходимое: вода, электричество, интернет. В магазинах есть продукты. В первые дни были очереди, но сегодня в этом отношении легче. Учтите, что некоторые покинули город. Что касается вопросов безопасности, то наша семья за это время в убежище не была, но убежище – лучшее место для обитателей многоэтажек. Люди начали привыкать к военной обстановке», – сказал Марат Акопян.

Марат Акопян отметил, что с самого первого дня войны армяне по согласованию с Союзом армян Украины занимались как организацией гуманитарных вопросов, так и процессами защиты. Они помогают армии, беженцам, нуждающимся. Они обеспечивают продукты питания, готовые блюда, предметы первой необходимости

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“Это делается во всех городах, включая Киев. В первые дни была проблема с хлебом, его не везде можно было найти, а сейчас все делается для того, чтобы люди ни в чем не нуждались. В разных местах открыты гуманитарные пункты, оказывается помощь нуждающимся. Были проблемы с медикаментами, но сейчас они тоже решаются”, – добавил Марат Акопян.