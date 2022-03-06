Утром 6 марта азербайджанская сторона вновь прибегла к провокации, открыв интенсивную стрельбу в направлении армянской стороны. Благодаря оперативной реакции российских миротворческих сил ситуацию удалось урегулировать.

Об этом Арменпресс сообщили в прокуратуре Республики Арцах.

«В последние дни азербайджанские вооруженные силы регулярно проводят провокационные и напряженные действия Арцаха на позициях вокруг общины Храморт Аскеранского района. Всеми возможными способами предпринимается попытка разрушить нормальную жизнь деревни: проведение сельскохозяйственных работ, организацию обычного сельского быта.

После угроз применения военной силы, информационной атаки, психологического давления и распространения высказываний различного характера по громкоговорителям, сегодня азербайджанская сторона вновь прибегла к провокации, открыв интенсивную стрельбу в направлении армянской стороны. Благодаря оперативному реагированию российских миротворческих сил ситуация была урегулирована».