В турнирной таблице регулярного чемпионата Армении по баскетболу в Лиге Vbet А — новый лидер.

Как передает Арменпресс, за несколько туров до завершения первого круга первенства, который проходит в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна, лидеры продолжают отмечать победы. “Урарту”, соперничая с “Гюмри”, сумел победить, имея преимущество во всех четвертях. Ереванская команда победила “Гюмри” со счетом 128:93.

Самым результативным баскетболистом встречи был Жозе Нучантаванг из “Урарту”, который набрал 28 очков, 10 раз овладел мячом, отлетевшим от корзины, и сделал 13 результативных передач.

Сейчас лидером регулярного чемпионата является “Урарту”, на втором месте — “Эребуни”, а тройку замыкает ЦСКА.