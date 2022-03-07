В рамках расследуемого Антикоррупционным комитетом Армении уголовного дела получены доказательства о том, что бывший депутат, предприниматель Аркадий Амбарцумян в целях неуплаты налогов в особо крупных размерах представил ложные документы и декларации, использовал фальшивые документы, а также, будучи должностным лицом, обязанным декларировать свои доходы, сокрыл имущество в размере более 350 млн драмов. В результате экс-депутат не уплатил налоги в размере около 211 млн драмов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Антикоррупционного комитета Армении, по факту возбуждено уголовное дело. В отношении Амбарцумяна в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Отмечается, что экс-депутат НС в день возбуждения уголовного дела компенсировал 200 млн драмов из нанесенного ущерба.