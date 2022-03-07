Защитник прав человека Армении Кристине Григорян приняла Чрезвычайного и Полномочного посла Французской Республики в Республики Армения Анн Луйо.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса омбудсмена, омбудсмен представила послу ряд приоритетов института омбудсмена, в том числе усиление правовых подходов к вопросам безопасности, послевоенные гуманитарные вопросы, особо подчеркнув важность возвращения удерживаемых в Азербайджане пленных, необходимость борьбы с языком ненависти и т.д.

В ходе встречи стороны обсудили ряд приоритетов двустороннего сотрудничества и широкий круг вопросов, связанных с общим состоянием защиты прав человека, как в Армении, так и за рубежом, в частности, защитой прав армян в Украине.

Омбудсмен также представила послу результаты ее визита в Арцах на прошлой неделе. Омбудсмен отметила, что ее особенно беспокоят провокации азербайджанских вооруженных сил, направленные на нарушение нормальной жизни населения сел вблизи линии соприкосновения или вблизи азербайджанских баз. В этом контексте Григорян коснулась событий в Храморте и Норшене.

По словам омбудсмена, это результат организованной и управляемой из одного пункта политики. Доказательством такой политики являются суды над двумя армянскими военнопленными, Ишханом Саргсяном и Владимиром Рафаеляном, которые были приговорены к 19 и 18 годам лишения свободы соответственно. Омбудсмен отметила, что это сфабрикованные судебные процессы являются грубым нарушением Женевской конвенции.

Посол Луйо высоко оценила роль института омбудсмена в укреплении и защите прав человека в стране. По предложению посла на ближайшее время запланированы первые контакты между омбудсменами Армении и Франции.

В конце встречи Григорян высоко оценила сотрудничество послом и посольством Франции, стороны подтвердили готовность к сотрудничеству в сфере защиты прав человека.