Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян коснувшись недавних провокаций со стороны азербайджанских властей написал в своем канале Telegram, что Азербайджан намеренно идет на обострение ситуации, очевидны попытки очернить российских миротворцев.

“Азербайджан намеренно идёт на обострение ситуации, стреляя в направлении кладбища села Храморт и убивая армянского военнослужащего на границе с Арменией. Конечно, эта провокация в первую очередь направлена на запугивание нашего общества. С другой стороны, очевидны попытки очернить российских миротворцев. Об этом также свидетельствует беспрецедентная русофобская тенденция в азербайджанских СМИ в последнее время.

К ставшей уже традиционной армяноненавистнической политике прибавляется организуемая на государственном уровне русофобская политика, направленная, кстати, против своего военного союзника. Это в очередной раз указывает на почерк азербайджанских властей: достигать своих геополитических целей путём насаждения ненависти к другим нациям и отвлечения внимания общества от внутренних проблем.

Однажды Азербайджан захлебнётся собственной ненавистью…” , – написал Артак Бегларян.