Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию об открытии Вооруженными силами Армении огня в направлении боевых позиций азербайджанских подразделений на том или ином участке армяно-азербайджанской границы.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении МО Армении.

“В частности, 8 марта минобороны Азербайджана распространило заявление о том, что в тот же день, утром, подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским военным позициям, расположенным в западной части армяно-азербайджанской границы. Эта информация также не соответствует действительности.

После совершенной азербайджанской стороной в том же направлении провокации 7 марта ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем ВС Армении”, – говорится в заявлении.