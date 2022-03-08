Председатель Национального Собрания Республики Арцах Артур Товмасян направил поздравительное послание в связи с Международным женским днем.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Республики Арцах, в послании говорится:

“Дорогие представительницы прекрасного пола,

Международный женский день – хороший повод для того, чтобы выразить глубокое уважение, любовь и благодарность вам.

Армянские женщины на протяжении многих веков были опорой армянского очага, чем и обусловлена долговечность нашей нации.

Убежден, что благодаря вашей преданности, самоотверженности, мудрости и выносливости удастся преодолеть тяжелые испытания, выпавшие на нашу долю.

Вы покорно несете на своих плечах заботы повседневной жизни и продолжаете выполнять сложную миссию воспитания достойных граждан нашего государства в духе национальных ценностей и патриотизма.

Дорогие матери,

Неоценима ваша роль в нашей жизни, более того, каждая из вас в своем очаге выполняет ту же роль, что Богородица для всего человечества.

Дорогие женщины,

Вы – опора нашего общества, основа крепкой семьи и залог нашего гарантированного будущего.

Да, на нашу долю выпала тяжелая участь, потери неизмеримы, но в этот заветный день давайте поверим, что недалек тот день, когда мы с удовлетворением скажем, что все трудности остались в прошлом.

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, безграничной любви, семейного уюта и тепла”.