Институт «Varieties of Democracy» (V-Dem) (Разновидности демократии) опубликовал Доклад о демократии за 2022 год под названием «Авторитаризм меняет свой характер». Примечательно, что согласно этому докладу, обобщающему события 2021 года, режим правления в Армении перешел из определенного в 2020 году «электорального авторитаризма» в категорию «электоральной демократии». Иными словами, Армения больше не относится к числу либерализованных (или проводящих выборы) авторитарных режимов, она получила новую классификацию.

В частности, в докладе говорится, что «две страны, Армения и Боливия, в 2021 году осуществили демократический переход от электорального авторитаризма к электоральной демократии». В докладе Армения, Грузия и Узбекистан выделяются как демократизирующиеся страны Восточной Европы и Центральной Азии, при этом отмечается, что в глобальном масштабе Армения, Малайзия и Сейшельские Острова добились значительного прогресса в избирательной автономии за последние десять лет. В отчете отмечается, что три из десяти ведущих демократий с 2011 года начали демократизацию в последние три года, одной из которых является Армения.

Данные V-Dem примечательны с двух точек зрения. Во-первых, он использует всеобъемлющие и подробные индикаторы. Во-вторых, он измеряет качественный прогресс и регресс отдельных стран и преемственность показателей по годам.

В частности, представлены следующие индикаторы: (а) индекс либеральной демократии, (б) индекс электоральной демократии, (в) индекс либеральной составляющей, (г) индекс эгалитарной компоненты), (д) индекс партиципаторной компоненты и (е) совещательный индекс компонента.

По мнению (V-Dem), суть избирательного принципа заключается в том, что путем очередных выборов правители становятся подотчетными гражданам страны. Либеральный принцип позволяет защитить права отдельных лиц от потенциальной «мажоритарной диктатуры» – давления государства.

Принцип участия предполагает прямое управление, активное участие граждан во всех политических процессах (включая не электоральные формы политического участия, например, неправительственные организации).

Согласно эгалитарному принципу, все группы должны иметь равные де-юре и де-факто возможности участвовать, занимать политические посты, поднимать вопросы на повестку дня, влиять на процесс принятия решений. Согласно принципу совещательности все политические решения, направленные на общественное благо, должны основываться на уважительном диалоге, а не на принуждении эмоциональными призывами, узкогрупповыми интересами.Полный текст на армянском языке, с приводимыми таблицами, читайте на сайте armenpress.am по адресу: https://armenpress.am/arm/news/1077408/