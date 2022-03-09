Сборная Армении по спортивной гимнастике примет участие в следующем этапе Кубка мира. Сборную представят 4 спортсмена.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами заявил главный тренер сборной Армении Акоп Серобян. Следующий этап Кубка мира пройдет в Каире. На нем выступят Артур Давтян, Артур Аветисян, Ваагн Давтян и Арутюн Мердинян.

На розыгрыше Кубка мира Артур Давтян завоевал две золотые медали и одну серебряную, Артур Аветисян — одну серебряную, Ваагн Давтян — одну золотую, одну серебряную, Арутюн Мердинян -одну бронзовую медаль. В общей сложности два золотые, две серебряные и одна бронзовая.Далее команда примет участие в чемпионате мира, который пройдет в Каире с 15 по 21 марта. Последний, 4-й этап будет в Баку, в котором Армения участвовать не будет.