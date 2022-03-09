В Европарламенте введена в обращение новая резолюция, в которой осуждается уничтожение культурного наследия в Нагорном Карабахе и содержится призыв к Азербайджану защитить армянское культурное наследие в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Арменпресс, в резолюции об уничтожении культурного наследия в Нагорном Карабахе особо отмечается, что во время второй Нагорно-Карабахской войны со стороны азербайджанских сил подверглись нападениям многочисленные религиозные объекты, такие как церковь Пресвятой Богородицы в Джракане и собор Святого Всеспасителя в Шуши.

В нем говорится, что при Гейдаре Алиеве, а затем и его сыне Ильхаме Алиеве Азербайджан уничтожил до 100 армянских церквей, тысячи хачкаров, десятки тысяч надгробий и другие объекты культурного наследия в Нахичевани. Это, как говорится в резолюции, свидетельствует о потенциальной судьбе армянского культурного наследия и в Нагорном Карабахе, так как существование армянских культурных объектов в Нахичевани отрицается азербайджанскими властями.

В резолюции указано, что «согласно Резолюции 2347 (2017) Совета Безопасности ООН незаконные нападения на объекты и здания, посвященные религии, образованию, искусству, науке или благотворительным целям, а также исторические памятники могут квалифицироваться как военное преступление, и виновные в таких нападениях должны быть привлечены к ответственности».

Резолюция решительно осуждает уничтожение культурного наследия в Нагорном Карабахе, призывает ЮНЕСКО всесторонне оценить состояние культурного наследия в Нагорном Карабахе в рамках Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, и дать соответствующие рекомендации всем сторонам, а также призывает ЕС оказать адекватную поддержку.

Резолюция призывает Армению и Азербайджан в полной мере сотрудничать с международными расследованиями и выполнять свои обязательства в соответствии с вышеупомянутой Гаагской конвенцией 1954 года.

Она также призывает Азербайджан в полной мере сотрудничать с ЮНЕСКО, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ миссии по установлению фактов.

Резолюция призывает Азербайджан защищать армянское культурное наследие в Нагорном Карабахе и его окрестностях, полностью выполняя предварительное решение Международного Суда, в частности, «воздерживаясь от подавления армянского языка, уничтожения армянского культурного наследия или иного устранения существования армянского культурно-исторического наследия».

Резолюция призывает правительства Азербайджана и Армении при поддержке международного сообщества обеспечить эффективное расследование всех сообщений о нарушениях международного права, в том числе в отношении защиты культурного наследия и нападениях, таких как на Собор Святого Всеспасителя в Шуши 8 октября 2020 г.

Резолюция также «призывает правительства Армении и особенно Азербайджана прекратить пропаганду ненависти и расовых предрассудков через учебники, социальные сети и, в случае Азербайджана, через так называемый Парк военных трофеев, и работать над восстановлением доверия между двумя обществами и уважением к культуры друг друга, призывает к возобновлению усилий по укреплению доверия между обеими странами и достижению прогресса на пути к устойчивому миру».