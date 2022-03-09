Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках рабочего визита во Францию посетил кладбище Монфор-Ламуре, чтобы почтить память всемирно известного шансонье Шарля Азнавура.

Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян написал на своей странице в Facebook, разместив видеоматериал.

Премьер-министр Никол Пашинян находится с рабочим визитом в Париже. В ходе визита премьер-министр встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Затем руководители двух стран в Париже примут участие в конференции «Устремления: Армения-Франция».

В ходе мероприятия члены правительств Армении и Франции обсудят вопросы, связанные с развитием и расширением сотрудничества в различных сферах. На конференции выступят премьер-министр Никол Пашинян и президент Эммануэль Макрон.