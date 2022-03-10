В ночь с 7 на 8 марта в связи с повреждением газопровода идущего из Республики Армения в Арцах, подача газа в Республику Арцах была прекращена. Поврежденный участок газопровода находится под контролем Вооруженных сил Азербайджана.

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространил Аппарат Совета безопасности Республики Арцах.

В сообщении говорится, что переговоры с азербайджанской стороной о проведении ремонтных работ ведут специалисты ЗАО «Арцахгаз», с ними и представители дислоцированных в Арцахе российских миротворческих сил и сотрудники Аппарата Совета безопасности.

В настоящее время переговоры продолжаются. Дополнительная информация будет предоставляться.