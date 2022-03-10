По состоянию на 11:00 10 марта в Армении всего подтверждено 421 714 случаев заражения COVID-19, 407 583 заболевших вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 563 летальных исхода.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 3 937 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 2 769 тестов. Подтверждено 122 случая заболевания COVID-19, 235 заболевших вылечились, есть 3 летальных исхода.

Всего проведено 2 927 322 тестирования.