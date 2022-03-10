Активно агрессивное поведение противника на арцахо-азербайджанской линии соприкосновения в последние дни проявлялось обстрелами позиций Армии обороны Арцаха, расположенных вблизи различных населенных пунктов.

Как передает «Арменпресс», заявление об этом распространил Аппарат Совета безопасности Республики Арцах.

«К подобным вооруженным провокациям уже добавлено и применение минометов. Мы подчеркиваем, что мишенью враждебных действий является мирное население, что делается с целью вызвать панику.

Для предотвращения дальнейших развитий провокаций Аппарат Совета безопасности сотрудничает с дислоцированным в Арцахе российским миротворческим контингентом. Предпринимаются неотложные меры, чтобы заставить противника соблюдать договоренности о прекращении огня.

Сведения, распространяемые на азербайджанских информационных площадках, относительно того, что миротворческий контингент РФ выводит из Арцаха часть своих сил на Украину, не соответствуют действительности. Дислоцированный в Арцахе миротворческий контингент РФ продолжает осуществлять свою миссию, согласно положениям трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.