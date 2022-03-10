Власти Армении в российско-украинском конфликте выстроили самое верное поведение и отношение.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами после заседания правительства заявил президент Армении Ваагн Хачатурян.

«Мы все должны надеяться и делать все возможное, чтобы война пораньше закончилась. Мы прекрасно знаем, что это значит. По крайней мере, мы это почувствовали на себе», — добавил Хачатурян.

По словам Хачатуряна, в экономическом плане в реальности есть серьезные вызовы и проблемы, могут произойти непредсказуемые события.

«Ни один экономический аналитик или анализ не могли бы предположить, что за очень короткое время наш крупнейший экономический партнер Россия может оказаться в столь серьезных санкциях. Мы частично можем предсказать последствия, но не полностью. Нам просто нужно подготовить нашу систему, особенно финансовую систему, чтобы она смогла служить нашим гражданам и тем людям, которые приехали в Армению и хотят начать здесь свою экономическую деятельность.

Повторяю, нынешняя ситуация не вписывается ни в какие экономические рамки. И если мы попытаемся сегодня дать аналитическую оценку, завтра она может измениться. Наш Центральный банк оперативно следит за тем, что происходит на международных рынках, чтобы делать нашу финансовую систему управляемой», — сказал он.