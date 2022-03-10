Повестка президента Республики Армения, особенно во внешней политике, не может быть отличной от повестки внешней политики правительства. Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами после заседания правительства заявил президент республики Ваагн Хачатурян.

«Я буду руководствоваться программой, принятой правительством по части международных отношений. У меня не может быть другой повестки. Я думаю, что повестка президента Армении, особенно во внешней политике, не может быть отличной от повестки внешней политики правительства», — сказал Ваагн Хачатурян.

Хачатурян подчеркнул, что президент Республики никоим образом не скован в плане работы со всем политическим сектором, но это не означает, что его повестка, особенно во внешней политике, должна быть самостоятельной и не согласовываться с принятым внешнеполитическим курсом правительства Армении.

«Президент Армении не имеет никакой роли в формировании внешней политики», — заключил Хачатурян.