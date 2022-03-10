Министерство иностранных дел Республики Арцах решительно осуждает провокационные действия Азербайджана, представляющие угрозу региональному миру и стабильности.

Как сообщает «Арменпресс», МИД Арцаха по этому поводу распространило заявление.

«9 и 10 марта Вооруженные силы Азербайджана обстреляли из крупнокалиберного огнестрельного оружия мирное население сел Мартунинского района Хнушинак, Кармир-Шука, Храморт, в результате чего был ранен мирный житель.

В ночь на 8 марта был поврежден единственный газопровод Республики Арцах, вся территория Арцаха лишилась газоснабжения. Поврежденная часть находится в районе, подконтрольном ВС Азербайджана. На сегодняшний день азербайджанская сторона препятствует ремонту газопровода, из-за чего все население Арцаха сталкивается с рядом гуманитарных проблем, особенно тяжелых в связи с холодными погодными условиями.

В течение последней недели противник по громкой связи постоянно призывает мирное население Храморта покинуть село, угрожая сельчанам физической расправой.

Политика официального Баку, как всегда, носит в высшей степени деструктивный характер, грубо нарушает принципы международного права, принципы гуманности, по своей сути представляет собой сочетание армяноненавистничества, нацизма и терроризма.

Министерство иностранных дел Республики Арцах решительно осуждает провокационные действия Азербайджана, которые являются угрозой региональному миру и стабильности, ударом по миротворческой миссии, вызовом цивилизованному миру и не должны оставаться без ответа.

Последние события еще раз показывают истинные цели Азербайджана по отношению к армянскому народу, к Арцаху и к его будущему.

Народ Арцаха полон решимости жить на своей родине, защищать ее и останется непоколебимым», — говорится в заявлении МИД Арцаха.