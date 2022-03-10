Европарламент принял резолюцию «Об уничтожении культурного наследия Нагорного Карабаха».

Как сообщает Арменпресс, резолюция была принята 635 голосами за, 2 против и 42 воздержавшихся.

Как написал на своей странице в Facebook депутат парламента Армении Арман Егоян, резолюция решительно осуждает проводимую Азербайджаном политику уничтожения и отрицания армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе, нарушения международного права и недавнего решения Международного суда.

В резолюции говорится, что за последние тридцать лет Азербайджан совершил необратимое уничтожение религиозного и культурного наследия, особенно в Нахичеванской Автономной Республике, где было разрушено 89 армянских церквей, 20 000 могил и более 5 000 надгробий.

В резолюции подчеркивается, что ликвидация следов армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе осуществляется не только путем его повреждения или уничтожения, но и посредством фальсификации истории путем представления армянского наследия в качестве так называемого албанского наследия. Отмечается, что 3 февраля 2022 г. азербайджанский министр Анар Каримов объявил о создании рабочей группы, ответственной за устранение армянских следов из церквей.

В резолюции признается, что уничтожение армянского культурного наследия является частью более широкой, системной, государственной политики антиармянства, поощряемой азербайджанскими властями.

Подчеркивается необходимость более широкого подхода к защите историко-культурного наследия в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном, в окончательном определении статуса Нагорного Карабаха. В этом контексте Европарламент призывает Азербайджан отказаться от своих максималистских целей, воинственных подходов, территориальных претензий к Армении и добросовестно участвовать в переговорах об окончательном статусе Нагорного Карабаха под эгидой Минской группы ОБСЕ.

Резолюция призывает Азербайджан полностью выполнить решение Международного суда, согласно которому Азербайджан должен принять все необходимые меры в целях предотвращения разжигания расовой ненависти и дискриминации в отношении лиц армянского происхождения, в том числе со стороны должностных лиц и государственных учреждений, а также от Азербайджана требуется предотвращать и пресекать акты вандализма и осквернения армянского культурного наследия, включая, но не ограничиваясь только этим, церкви и другие культовые сооружения, памятники, достопримечательности, кладбища и артефакты.

Подчеркивается, что международное сообщество должно немедленно обратить внимание на любой новый случай уничтожения или изменения культурного наследия.

Также Европарламент призывает Европейскую комиссию использовать все доступные средства для предотвращения разрушения и изменения культурного наследия в Нагорном Карабахе, а также предотвращения вандализма.