Депутаты Европарламента предупреждают власти Азербайджана, что мир внимательно следит и не допустит уничтожения армянского культурного наследия Арцаха.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявила в Европарламенте соавтор проекта резолюции “Уничтожение культурного наследия Нагорного Карабаха”, депутат от Швеции Эвин Инджир, призвав правительство Азербайджана придерживаться своих международных обязательств.

Депутат курдского происхождения, родившаяся в турецком городе Диярбакыр, а ныне представляющая Социал-демократическую партию Швеции Инджир в своем выступлении сказала, что Азербайджан в настоящее время предпринимает систематические попытки искоренить богатую армянскую историю и культуру в Нагорном Карабахе.

По словам Инжир, нападение Азербайджана на армянское культурное наследие – это нападение на Армению, а главное, нападение на будущие поколения Армении.

«Чтобы получить власть через переиначивание истории, Азербайджан прибегает к уничтожению культурных ценностей, которыми будущие поколения больше не смогут пользоваться. Это то, что я, с моими курдскими корнями, видела в отношении своего народа, в отношении нашей идентичности в Турции», — заявила депутат Европарламента, напомнив, что 7 декабря 2021 года Международный суд ООН вынесрешение о применении неотложных мер на основании иска, поданного Республикой Армения по делу “Армения против Азербайджана”, предписав прекратить уничтожение армянского культурного наследия.

«Резолюция, по которой мы собираемся голосовать сегодня (резолюция затем была принята — ред.), дает возможность направить Азербайджану четкий сигнал о том, что мир наблюдает, мы не будем молчать, если угроза насилия не прекратится. Европарламент должен противодействовать неприемлемым действиям Азербайджана.

Следовательно, мы призываем Азербайджан соблюдать свои международные обязательства, особенно с учетом его членства в ЮНЕСКО, которое прямо запрещает уничтожение культурного наследия. Довольно! Хватит!» — сказала Эвин Инджир.