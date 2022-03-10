В Анталье состоялась встреча министров иностранных дел Республики Армения и Российской Федерации Арарата Мирзояна и Сергея Лаврова.

Как сообщает Арменпресс, МИД России опубликовал видеозапись встречи.

Лавров отметил, что рад возможности обменяться мнениями по всем вопросам двусторонней повестки дня, особенно в рамках подготовки запланированного на начало апреля визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию. «Уверен, что этот визит послужит дальнейшему продвижению наших союзнических отношений», — сказал Лавров.

Министр иностранных дел Армении Мирзоян сказал, что сколько бы они ни говорили по телефону, такие живые беседы очень важны. «Мы с Вами давно не виделись. Много чего накопилось. Надо пройтись по пунктам двусторонней повестки, есть еще вновь возникшие проблемы, надо обсудить, посоветоваться», — сказал Мирзоян.