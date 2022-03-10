Заместитель председателя НС, исполняющий обязанности председателя НС Армении Акоп Аршакян 10 марта принял делегацию, возглавляемую представителем ОБСЕ по вопросам свободы прессы Терезой Рибейро. Во встрече также приняли участие секретарь фракции “Гражданский договор” НС Артур Ованнисян и депутат Мария Карапетян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, Акоп Аршакян поздравил Терезу Рибейро с избранием на столь ответственный пост в ОБСЕ. По словам вице-спикера НС, после бархатной революции 2018 года Армения вышла на новый уровень в сфере свободы слова и печати, но многое еще предстоит сделать.

“Этот процесс довольно сложный, но мы полны решимости преодолеть все препятствия и барьеры, чтобы свобода прессы и слова в Армении соответствовала самым высоким европейским стандартам”, — сказал он.

Акоп Аршакян коснулся региональных вопросов, подчеркнув, что Азербайджан пытается представить себя международному сообществу миролюбивым народом и государством, продолжая при этом свою агрессивную риторику и ненависть к Армении и армянам. Он осудил тот факт, что Азербайджан отказывается освободить армянских военнопленных и других удерживаемых лиц, а вооруженные силы Азербайджана продолжают находиться на суверенной территории Армении.

“Мы также сталкиваемся со многими фактами и эпизодами уничтожения армянских религиозных и историко-культурных памятников. Это часть политики Баку по уничтожению коренного армянского населения Нагорного Карабаха”, — подчеркнул Акоп Аршакян.

Вице-спикер НС обратил внимание гостей на то, что во время войны журналисты также подвергались обстрелам со стороны азербайджанских вооруженных сил при исполнении своих профессиональных обязанностей. По словам Акопа Аршакяна, такой преднамеренный акт был направлен на недопущение фиксации военных преступлений азербайджанской армии и представление их международному сообществу. В этом контексте вице-спикер парламента высоко оценил реакцию Терезы Рибейро на дело Гранта Динка.

Тереза Рибейро подчеркнула важность доступа к информации, безопасности источников информации и обеспечения безопасной рабочей среды для журналистов. По мнению гостя, политические процессы не должны влиять на медийную среду.

В этом контексте Акоп Аршакян подчеркнул, что после революции многие оппозиционные СМИ получили лицензии на деятельность в Армении. Вице-спикер НС подчеркнул, что в нашей стране предприняты шаги по смягчению проявлений языка вражды, наблюдавшихся после войны.

Артур Ованнисян представил осуществленные за последние годы реформы, направленные на улучшение медиасферы в нашей стране, отметив, что работа по совершенствованию законодательства о СМИ продолжается. По мнению депутата, государство не должно вмешиваться в саморегулирование журналистского сообщества, а должно стараться поддерживать их деятельность.

Мария Карапетян рассказала о послевоенных проблемах. Депутат также коснулась регулирований, устанавливающих ответственность за ссылки на источники без идентификационных данных.