На полях Дипломатического форума Антальи 10 марта состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи Арарат Мирзоян и Сергей Лавров коснулись насыщенной повестки армяно-российского сотрудничества, обсудил вопросы, связанные с дальнейшим укреплением союзнических отношений. Собеседники выразили удовлетворение уровнем политического диалога между двумя странами, активностью контактов на высоком и высшем уровнях.

Главы МИД Армении и России подробно обменялись мнениями о более тесном взаимодействии и повышении эффективности сотрудничества в рамках ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и других международных площадок.

Собеседники затронули процесс реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях премьер-министра Республики Армения, президента Российской Федерации и президента Азербайджанской Республики от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Подчеркнута важность полноценного возобновления мирных переговоров по комплексному и прочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Министр иностранных дел Армении проинформировал своего коллегу о ситуации, сложившейся вследствие периодических нарушений режима прекращения огня и провокационными действиями азербайджанских вооруженных сил в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе, а также подчеркнул важность принятия необходимых шагов по снижению напряженности и предотвращению инцидентов.

Был затронут процесс нормализации отношений Армения-Турция.