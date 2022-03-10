Конфликтующие народы могут достичь мира только посредством взаимного доверия, а уничтожение культурного наследия только усиливает вражду и вредит достижению взаимопонимания.

Как сообщает Арменпресс, об этом член фракции ЕНП в Европарламенте, болгарский депутат Андрей Ковачев сказал в ходе обсуждения резолюции «Уничтожение культурного наследия Нагорного Карабаха».

«Вопрос уничтожения культурного наследия армян в Нагорном Карабахе является лишь одним из примеров того, насколько важно доверие, потому что примирение может быть достигнуто только посредством взаимного доверия.

Уничтожение любого культурного наследия, достопримечательностей и артефактов провоцирует вражду, эскалацию боевых действий, вредит взаимопониманию, способствует формированию предрассудков», — заявил болгарский депутат.