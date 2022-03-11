Россия сняла ограничения на авиасообщение с восемью странами. Армения – одна из них. Как сообщает «Арменпресс», об этом пишет агентство «ТАСС» со ссылкой на Росавиацию.

По данным агентства, ограничения из-за COVID-19 не будут распространяться на регулярные и нерегулярные рейсы в Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан и Иран.

«9 марта 2022 года, в соответствии с решением Правительства Российской Федерации, сняты ограничения по COVID-19 для регулярных и нерегулярных рейсов в Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан и Иран», — говорится в сообщении.

Ранее были сняты ограничения на полеты в Беларусь, Доминиканскую Республику, Египет, ОАЭ, Турцию, Финляндию, Чехию, Швейцарию, Южную Корею и Кубу.