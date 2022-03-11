Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию во главе с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезой Рибейро.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, премьер-министр отметил важность сотрудничества между правительством Республики Армения и ОБСЕ с целью эффективного продвижения демократических реформ в нашей стране.

Никол Пашинян отметил, что за последние годы было проведено много реформ для развития и укрепления демократии в Армении, в том числе в тесном сотрудничестве с европейскими партнерами, и что такая повестка дня остается одним из приоритетов правительства.

Премьер-министр подчеркнул последовательные шаги, предпринимаемые в борьбе с коррупцией, отметив, что наша страна добилась значительного прогресса в индексах авторитетных международных организаций. Премьер-министр также отметил положительные изменения в сфере свободы прессы с 2018 года, отметив, что в последние годы большинство СМИ в Армении, в том числе и телевидение, имеют оппозиционную направленность.

Премьер-министр добавил, что реформы в сфере свободы прессы проводятся с учетом международной практики, опыта и стандартов.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро отметила, что шаги, предпринятые правительством Армении для укрепления демократии, обнадеживают и заслуживают похвалы. Тереза Рибейро подчеркнула важность эффективного сотрудничества между ОБСЕ и Правительством Республики Армения в сфере свободы слова, включая внедрение новых инструментов в борьбе с дезинформацией. Г-жа Рибейро отметила, что ОБСЕ готова содействовать обмену опытом журналистов и развитию профессиональных навыков. Также была подчеркнута важность тесного сотрудничества между правительством и гражданским обществом.