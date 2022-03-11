11 марта первый посол-резидент Сербии в Армении Татьяна Панайотович Цветкович вручила верительные грамоты исполняющему обязанности Президента Республики Армения Алену Симоняну.

Как сообщили «Арменпресс» в аппарате президента, Ален Симонян поздравил Чрезвычайного и Полномочного Посла с вступлением в должность и пожелал ей успехов в выполнении дипломатической миссии в нашей стране.

Он отметил, что надеется, что дальнейшее развитие текущих программ с дружественной Сербией во время пребывания в должности посла, разработка новых программ внесет большой вклад в существующее сотрудничество между двумя странами.

Говоря о существующем политическом диалоге между Арменией и Сербией, Ален Симонян отметил важность внесения нового вклада в повестку двустороннего армяно-сербского многостороннего сотрудничества.