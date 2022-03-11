Армия обороны Республики Арцах совместно с миротворческим контингентом Российской Федерации в полном объеме выполняет поставленные перед ним задачи. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении офиса Совбеза Республики Арцах.

«Ряд новостных ресурсов и страниц в социальных сетях распространяют в сети Интернет сведения о том, что якобы в тех или иных общинах Республики Арцах создаются «отряды самообороны».

Заявляем, что Армия обороны Республики Арцах совместно с миротворческим контингентом Российской Федерации в полном объеме выполняет поставленные перед ним задачи. Сведения о формировании дополнительных структур являются дезинформацией настолько, насколько на практике нет необходимости в формировании подобных отрядом.

Призываем общественность не поддаваться на попытки навязывания дезинформации и доверять исключительно официальной информации», — говорится в сообщении.